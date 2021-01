Adamantina: dos 806 casos de Covid-01 desde o início da pandemia, 226 foram nos últimos 30 dias

Adamantina tem vivenciado nos últimos dias um salto nos registros de novos casos da Covid-19 entre moradores locais, e também na ocupação de leitos de enfermaria e UTI para pacientes com a doença, na Santa Casa local. Os números obtidos a partir dos boletins epidemiológicos, divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, mostram esse crescimento.

Segundo verificou o portal sigamais, em 11 de dezembro a cidade tinha 580 casos confirmados da Covid-19 acumulados desde o início da pandemia. Já no mais recente boletim epidemiológico, divulgado nesta terça-feira (12), são 806 registros positivos da doença. São 226 novos casos ao longo dos últimos dias, o que representa um crescimento de 38,9%.

Entre os casos ativos, em 11 de dezembro eram 15. Agora, são 96. Esse cenário tem alterações diárias, para mais ou para menos, o que depende da recuperação de cada paciente monitorado, ou da inclusão de novos registros. Comparando as duas datas, os dados de hoje mostram 81 casos ativos a mais do que um mês atrás, uma diferença de 540%.

Já entre os pacientes curados também houve um acréscimo, o que é bastante positivo. Até 11 de dezembro eram 551. Agora, são 692, com 141 moradores positivos recuperados da doença, uma variação de 25,58%.

Em relação a óbitos, eram 14 registros de mortes atribuídas à doença, até o dia 11 de dezembro. Agora, um mês depois, são 18 óbitos. O registro de quatro novas mortes representa um crescimento de 28,57%, nesses últimos 30 dias.

Considerando as notificações totais da doença, ou seja, aqueles casos de moradores que procuram o serviço de saúde com sintomas, para testagem, foram 2.869 registros até 11 de dezembro, saltando para 3.569 no dia 12 de janeiro. São 700 novas notificações, em 30 dias, que representam um crescimento de 24,39%.

Na Santa Casa a situação também é de preocupação. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira, há 6 pessoas hospitalizadas em alas especiais para pacientes com Covid-19. De Adamantina, são 3 moradores na enfermaria e 2 na UTI, e 1 paciente de outro município na UTI.