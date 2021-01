Professoras das EMEIs Pequeno Príncipe e EMEI Monteiro Lobato são homenageadas

­ Mães foram nas casas das profissionais prestar seu agradecimento pela atuação em 2020

2020 foi um ano atípico. As escolas precisaram ser fechadas com o objetivo de conter a disseminação da COVID-19. No entanto, as aulas remotas foram mantidas como um meio de incentivar as crianças e para que o ano letivo não fosse perdido.

A ação foi executada inclusive com os alunos que estão nas EMEIs, pois as professoras formaram grupos no whatsapp para encaminharem duas atividades semanais e histórias infantis para os pais e eles informavam a execução por meio de fotos, vídeos e os relatos.

“As professoras não nos abandonaram!”, afirma Rosana Santatto. Por esse motivo, ela e a mãe Erica Silveiro se mobilizaram com o objetivo de homenagear duas professoras e as agentes de desenvolvimento infantil (ADIS).

Erica conta que a iniciativa tinha que acontecer, porque seu filho, Ayran, disse que estava com saudade da escola e da “Tia Rosa”.

“Como não poderíamos abraçar nesse ano, precisava arrumar uma maneira de deixar marcada a data, pois esse ano ele não será mais aluno da EMEI Pequeno Príncipe. Um ciclo está se fechando”, comenta Erica Silveiro.

Além da educadora Rosa Morales Mastelini, foram homenageadas ainda as ADIs Vanessa Rocha de Souza Alvarenga, Miriam Estela Lino Travizi, a diretora Shirley Marques e, ainda, a educadora, Rosemeire Cristina S. Versage da EMEI Monteiro Lobato.

A diretora conta que as professoras foram pegas de surpresa. Ela pode afirmar que a iniciativa das mães foi gratificante. “A homenagem demonstra o carinho dessas mães não só pela educadora e pelas ADIs, mas por todos os funcionários que atuam na escola”, assegura.

Apesar das dificuldades do ano, a diretora conta que os pais participaram ativamente de todas as atividades encaminhadas por meio dos grupos. Para o secretário de educação, Osvaldo José, a ação das mães demonstra que o objetivo foi atingido mesmo sendo necessário uma adaptação.

“Quero parabenizar não só as professoras homenageadas pelas mães, mas todos os nossos educadores e ADIs que se desdobraram durante um ano tão atípico como foi 2020. Vamos continuar trabalhando incansavelmente para oferecer sempre o melhor para as nossas crianças”, finaliza.