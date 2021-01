Indivíduos presos por furto em Adamantina tinham planos de assaltar a casa do prefeito, diz Polícia Civil

A Polícia Civil de Adamantina, através da Delegacia de Investigações Gerais, a “DIG”, tornou público nesta segunda-feira (11), o esclarecimento de um furto ocorrido na semana passada na Cidade Joia e que prendeu dois indivíduos acusados de serem autores do crime.

Ainda segundo a DIG, eles vão responder pelos crimes de extorsão e associação criminosa.

Durante as investigações e depoimentos dos envolvidos, foi descoberto o plano do trio para furtar a casa do prefeito de Adamantina que fica localizada em um condomínio fechado da cidade. Um dos indivíduos, que seria o terceiro, foi identificado e está foragido.

Os acusados que foram detidos pela Polícia Civil são um ajudante geral (morador de Adamantina) e um autônomo (morador de Lucélia), ambos com 20 anos de idade. O terceiro homem que está foragido, tem 27 anos e mora em Lucélia.

O CRIME DE FURTO



O furto, segundo a Polícia Civil, ocorreu entre os dias 4 e 7 de janeiro em um imóvel da Vila Olivero onde foram levados vários objetos eletrônicos e dinheiro da vítima. O fato que chamou a atenção da Polícia Civil, foi que um dos presos já prestou serviços para a vítima e desde domingo passado, data em que foi descoberto o furto, vinha mantendo contato com a mesma e informando que sabia quem havia furtado seus objetos e que estes eram perigosos e exigiam dinheiro para que todo o material fosse devolvido.

LIGOU NA PRESENÇA DOS POLICIAIS



Um novo contato do autor ocorreu na manhã de segunda-feira (11), quando a vítima estava na presença dos policiais e diante dos fatos os agentes civis se deslocaram até a residência do indivíduo e obtiveram sucesso em localizar parte dos bens furtados.

Na ocasião, ele revelou onde estavam escondidas câmeras fotográficas, caixa de som, fone de ouvido, notebook e outros objetos da vítima.

O primeiro preso entregou aos policiais os seus dois comparsas. Um deles foi preso e o outro é procurado pela Polícia.

Segundo a Polícia Civil, também foi ele quem revelou o plano de furtar a casa do prefeito de Adamantina, dando detalhes de como ocorreria a ação criminosa.

A Polícia Civil prossegue com as investigações e buscas pelo terceiro envolvido.

Os dois indivíduos permanecem detidos na carceragem da Cadeia Pública de Adamantina.