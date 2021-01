Departamento de Esportes da Capaz organiza 1º Torneio Interestadual de Embaixadinha online

Em tempos de pandemia, pensando na integração e segurança de seus alunos e atletas da região, a Instituição Capaz inova mais uma vez e, organiza o “Embaixafut”, 1º Torneio Regional de Embaixadinha online, que contará com a presença de equipes de Adamantina e região, com cerca de 40 atletas das categorias Sub-13 e Sub-15.

Cada equipe terá o direito de inscrever 2 (dois) atletas, sendo um em cada categoria. De acordo com o instrutor esportivo Alex Diego, a competição tem como objetivo ocupar o tempo ocioso das crianças e adolescentes com a pratica esportiva, resgatando a adrenalina que uma competição trás, mas de forma segura.

Participarão do torneio as seguintes equipes: Guarani (Adamantina/SP) , Aitec (Tupã/SP) , Projeto Soccer Star (Osvaldo Cruz/SP) , Nova Esperança (Nova Andradina/MS), CTA (Campo Grande/MS) , Corderinhos de Cristo (Caiuá/SP) , Craquinhos (Marília/SP) , Escolinha Markera (Ilha Solteira/SP) , GW Soccer (Pres.Prudente) , Chamusca (Pres.prudente), Davi Futsal (Califórnia-PR), Secretaria de Esportes de Dracena e Foguinho Sports (Bauru-SP).

O torneio acontecerá no dia 06 de fevereiro (sábado), com início marcado para as 08h00 e será transmitida online pelo aplicativo “MEET’’.