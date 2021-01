Caminhões caem em ribanceira após colisão em Cerqueira César

Três pessoas ficaram feridas em um entre dois caminhões na noite de segunda-feira (11), na Rodovia Castello Branco, em Cerqueira César (SP). Após a colisão, os dois veículos caíram em uma ribanceira.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois caminhões seguiam no mesmo sentido da pista quando um deles bateu na traseira do outro, na altura do quilômetro 265. Com o impacto, os veículos caíram em uma ribanceira às margens da rodovia.

Duas pessoas que estavam no primeiro caminhão foram socorridas em estado leve. O motorista do segundo veículo ficou preso às ferragens. Os três foram levados ao pronto-socorro da cidade e as causas são desconhecidas.