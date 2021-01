Depois da habilitação, agora é a vez do licenciamento entrar na era digital

A partir deste ano, todos os motoristas do Brasil terão de fazer o licenciamento do veículo de forma digital. A regra começou a valer em maio de 2020 e, por isso, muitos condutores ainda tinham o documento impresso em papel moeda, que, agora, deixa definitivamente de existir.

Alguns, inclusive, foram pegos de surpresa neste início de 2021 e ficaram com dúvidas sobre como fazer o procedimento, que é relativamente simples. O novo formato do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Eletrônico (CRLV-e) pode ser acessado pelo aplicativo gratuito Carteira Digital de Trânsito (CDT), desenvolvido pelo Serpro em parceria com o Denatran.

No app, também é possível obter a CNH Digital, que já ganhou um grande número de adeptos no Estado de São Paulo, apesar de ainda não ser obrigatória. Segundo o Denatran, a CNH Digital já faz parte da vida de mais de 3,4 milhões de paulistas, sendo que, deste total, 70% fizeram o download do documento em 2020.

Pela lei, ao abordar o cidadão, toda autoridade de trânsito, no País inteiro, é obrigada a aceitar a versão digital do documento, armazenado no celular. A autenticidade é garantida por assinaturas e certificados digitais, que se valem da tecnologia de QR Code.

VERACIDADE