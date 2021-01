Secretaria de Saúde de Adamantina quer adquirir 35 mil doses da vacina contra COVID-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Adamantina manifestou interesse em adquirir 35 mil doses da vacina contra o Covid-19 produzidas pelo Instituto Butantan.

A iniciativa foi confirmada na tarde deste domingo (10), pela reportagem do Adamantina Net junto ao secretário municipal de saúde Gustavo Taniguchi Rufino.

Em ofício datado da última sexta-feira (8) e enviado à Secretaria do Instituto Butantan, o município busca a garantia de um melhor e mais eficiente processo de vacinação contra o coronavírus e a viabilização de uma proposta que assegure a imunização dos grupos contemplados pelo Ministério da Saúde, assegurando assim, um maior número de pessoas imunizadas em menor tempo possível.

A nossa reportagem também falou via ligação telefônica com o prefeito Márcio Cardim, que informou que mais esta medida tomada pelo município, vem de encontro com o plano municipal de combate ao coronavírus.