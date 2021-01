Acidente envolvendo carro com placas de Adamantina deixa mulher ferida na SP-294

Uma pessoa sofreu ferimentos, a princípio, de natureza leve durante acidente ocorrido na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), no trecho entre Iacri e Tupã, altura do distrito de Universo, por volta das 18h35 desse sábado, dia 9. Um caminhão bitrem e um Golf foram envolvidos no acidente ocorrido na altura do quilômetro 540 mais 600 da SP-294.

Segundo informações obtidas com a Polícia Rodoviária de Tupã, que atendeu o acidente com o cabo Robson e cabo Gabriel, o caminhão bitrem, placas de um município de Santa Catarina, transitava pela rodovia e, por motivos a serem apurados pela Perícia Técnica, houve a colisão contra o Golf, placas de Adamantina. Consta que o caminhoneiro teria tentando fazer uma manobra de retorno.

Uma pessoa que estava no Gol ficou ferida e foi conduzida por uma ambulância da concessionária que administra a rodovia para o Pronto Socorro da Santa Casa de Tupã. O motorista do caminhão bitrem não sofreu ferimentos.