Acidente entre dois carros mata mulher em rodovia de Lupércio

Uma mulher de 44 anos morreu e outras cinco pessoas, incluindo duas crianças, ficaram feridas após um grave acidente no trevo de Lupércio (SP), por volta de 19h50 de sábado (9).

Segundo a Polícia Rodoviária, dois carros colidiram quando um dos veículos cruzou a frente do outro ao tentar fazer uma conversão no quilômetro 202,7 da Rodovia Deputado Victor Maida.

Em um dos carros estavam quatro pessoas da mesma família, sendo um casal e duas crianças. No outro veículo seguiam mais duas pessoas. Dos cinco feridos, quatro estão em estado grave e um em estado leve.

O corpo da mulher que morreu foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). As duas crianças foram encaminhadas para a unidade materno infantil do Hospital das Clínicas e as outras três vítimas para o HC de Marília (SP).

A perícia foi acionada e vai apurar as causas do acidente.