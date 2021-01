Polícia Civil descobre ‘biqueira’ de drogas e prende homem suspeito por tráfico

Policiais civis estavam investigando informações sobre um ponto de comercialização de drogas que, supostamente, teria se estabelecido em uma residência no bairro Santa Clara, em Dracena. Foi montado um período de monitoramento nas proximidades do local e em dado momento, os policiais civis flagraram uma movimentação de pessoas, prováveis usuários, que foram atendidas por três indivíduos suspeitos. Os investigadores viram que os indivíduos foram para um corredor em direção aos fundos do imóvel, onde existia uma edícula.