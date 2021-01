Motorista fica ferido após caminhão de gás bater na traseira de carro em vicinal

Um homem ficou ferido no início da tarde desta sexta-feira (8) depois que seu carro foi atingido na traseira por um caminhão carregado com botijões de gás na estrada vicinal entre Tupã e Arco-Íris (SP).

Segundo informações da Polícia Militar, os dois veículos trafegavam no sentido Tupã-Arco-Íris, quando no km 4, próximo ao Aeroporto Municipal de Tupã, o caminhão foi ultrapassar o automóvel, que convergiu à esquerda para entrar em uma propriedade rural.

O carro interceptou a trajetória do caminhão e foi atingido na traseira.

O caminhão teve apenas pequenos danos, mas o automóvel ficou bastante destruído, com o motorista preso entre as ferragens. O motorista do caminhão não se feriu.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Tupã foi acionado para retirar a vítima e precisou serrar a lataria do automóvel.

Apesar da violência da batida, segundo os bombeiros, o quadro de saúde do motorista era considerado estável, sem gravidade. O homem foi encaminhado para a Santa Casa de Tupã.