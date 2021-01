ARTIGO: Província e Bo.do.quio: Tudo a ver pra não saber…

“Tendo o príncipe necessidade de saber usar bem a natureza do animal, deve escolher a raposa e o leão, pois o leão não sabe se defender das armadilhas e a raposa não sabe se defender da força bruta dos lobos. Portanto é preciso ser raposa, para conhecer as armadilhas e leão, para aterrorizar os lobos.” (Maquiavel)

Sérgio Barbosa (*)

Isso mesmo, nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA tudo pode ser o que nunca foi e assim por diante, porém, como sempre, tudo pode ocorrer de um jeito ou de outro em tempo de PANDEMIA com as MENTES BOVINAS circulando deste e do outro lado…

Neste meio sem início e muito menos fim, encontra-se El BO.DO.QUIO, isso mesmo, uma junção de palavras para sair da rotina e do SENSO COMUM que predomina nas áreas afins aos interesses da comunidade provinciana em tempo de pós-globalização organizacional…

Tal PERSONAGEM existe e continua com a mesma proposta de sempre neste cenário um tanto quanto CATASTRÓFICO para o PAÍS DO FAZ CONTA sob o comando do tal BOZZONARO no seu trono celestial, bem como, do BOZZODORIA na esfera estadual com IMPOSTOS em cima de tudo pra todos e vamos que vamos…

Portanto, não se pode esperar muito de El BO.DO.QUIO nesta PROVÍNCIA, todavia, faz-se necessário estar em conexão com as idas e vindas dos novos membros do LEGISLATIVO local, tendo em vista que tudo pode ocorrer a partir de fevereiro nas reuniões de segunda-feira…

Ah! Neste meio de tudo que estão acima de todos/as, estão a MANADA DOS ALOPRADOS/AS com suas MENTES BOVINAS em defesa dos seus interesses específicos ou do GRUPO DOMINANTE que predomina nas instituições provincianas…

O cenário GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL continua mais incerto do que nunca neste NOVO ANO VELHO, portanto, TODO CUIDADO É POUCO com o contexto plural e mediados pela chegada da VACINA, porém, SE VOCÈ PENSA QUE TÁ RUIM, PODE PIORAR…

Outra coisa (sic) deste mesmo COISO está mais ou menos de acordo com o esperado depois das últimas eleições neste PAÍS DO FAZ DE CONTA em nível municipal, haja vista o resultado proporcionado pelas URNAS em tempo de DEMOCRACIA com a BENÇÃO REPUBLICANA e herança MONARQUISTA…

Todos os olhares daqui pra frente estão em cima de El BO.DO.QUIO e pelos comentários patrocinados pelas REDES SOCIAIS e demais TROCAS NADA SIMBÓLICAS com este ou aquele NOME, podem ser que ocorra aquele SINAL de que existe um ou mais PROBLEMAS, também, as diretrizes não estão de acordo com o planejado e ordenado pelo MANDATÁRIO PROVINCIANO…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

__________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.