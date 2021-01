Adamantina recebe mais de 265 mil por meio da Lei Aldir Blanc

Como forma de auxiliar os fazedores de cultura e os espaços culturais que tiveram suas atividades suspensas em razão da pandemia da COVID-19, o Governo Federal criou a Lei Aldir Blanc.

A lei federal visa promover ações para que os trabalhadores da cultura e os espaços culturais recebam uma renda emergencial. Adamantina recebeu o montante de R$ 265.441,21 para destinar aos profissionais e espaços que atuam no segmento.

Com o recurso do Ministério do Turismo, através do Fundo Nacional de Cultura, foram beneficiadas em Adamantina 33 pessoas/grupos, 9 espaços culturais e mais 9 propostas de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e plataformas digitais.

O município abriu três editais em novembro e os interessados entregaram suas propostas.

A comissão formada para avaliação escolheu profissionais e espaços culturais que atuam na área da Literatura, das Artes Plásticas e Fotografia, Audiovisual, Arte de Rua, Festivais e Mostras de Arte e Cultura, Artesanato, Cultura e Música.

Os valores dos repasses variam de R$ 2.500,00 a R$ 18.000,00 e o montante já foi destinado a cada beneficiado. O recurso foi repassado no último dia 28 de dezembro e a prestação de contas deve ser feita em até 120 dias contados do recebimento.