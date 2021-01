200 mil mortes por Covid-19: janeiro e fevereiro podem ser os meses piores

Com 1.841 novas mortes notificadas apenas nas últimas 24 horas, um número recorde para o período, o Brasil atinge, nesta quinta-feira (7), a marca de 200 mil mortes causadas pela Covid-19 desde 12 de março, quando o primeiro óbito foi confirmado no país.

O número – que representa cerca de dois milhões de familiares, amigos e colegas que passam pelo doloroso processo de luto – pode ser ainda maior considerando a possibilidade de subnotificação . Ao mesmo tempo, índices de isolamento social mais baixo que o necessário apontam a continuidade de um cenário dramático nos próximos meses.

Para o virologista Raphael Rangel, delegado do conselho de Biomedicina do Rio de Janeiro, a desobediência ao distanciamento social durante o fim do ano trará danos perceptíveis já nas próximas semanas.

“Por mais que nós já tenhamos falado sobre os riscos das aglomerações no Natal e Ano Novo, percebemos uma enorme quantidade de pessoas – especialmente jovens – juntas, sem máscara e até em festas de rua durante esse período, o que causa um fenômeno que chamamos de ‘Covid delivery’, quando um jovem se infecta com o vírus e acaba levando essa infecção para dentro de casa, onde convive com pessoas mais velhas e consequentemente do grupo de risco ” , explica.

O aumento de casos, porém, não é exclusividade do mês de janeiro e já podia ser observado desde novembro de 2020, quando a curva epidemiológica apresentou alterações em diferentes estados, como São Paulo e Pernambuco. Em dezembro, a média de casos cresceu 34% no Brasil, índice que motivou um alerta divulgado pela Fiocruz, que pedia maiores restrições aos encontros e serviços não-essenciais. “Diante da piora dos indicadores de saúde revelada no documento, os autores sugerem a retomada do isolamento social onde for necessário”, diz.