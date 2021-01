UniFAI abre período de rematrículas para o 1º semestre de 2021

Teve início nesta quarta-feira, 06, o período de rematrícula para os cursos de graduação do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI). O procedimento poderá ser realizado presencial ou on-line.

Os alunos que optarem pelo modo presencial, deverão comparecer até o campus I (rua Nove de Julho, 730), das 08h00 às 17h00 ou das 18h30 às 21h00, portando apenas o número do Registro Acadêmico (RA). Os novos boletos serão entregues na hora.

Para os que preferirem o modo on-line, basta acessar a Central do Aluno e clicar no menu à esquerda em rematrícula. É importante seguir as instruções: imprimir o contrato, assinar, escanear e fazer o upload do contrato assinado em PDF no local indicado. Por fim, gerar o boleto referente à primeira parcela.

O período de rematrícula encerra dia 15 de janeiro. O calendário escolar 2021, já está disponível no Portal da UniFAI.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 3502-7010 ou pelo Whatsapp do Call Center (18) 99803-6485.