UniFAI abre matrículas para aprovados no vestibular de 6 de dezembro

Está aberto o período de matrícula para os aprovados no Vestibular Geral do do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), ocorrido em 06 de dezembro de 2020. O candidato pode optar por realizar on-line ou presencial.

No modo on-line, é necessário encaminhar os documentos digitalizados (foto 3×4, RG, CPF, Certidão de nascimento/casamento, certificado ou diploma do Ensino Médio e histórico escolar do Ensino Médio) para o e-mail [email protected] e aguardar o contrato que será enviado pela Instituição.

Já os que optarem por realizar no modo presencial, deverão comparecer no campus I (rua Nove de Julho, 730), das 08h00 às 17h00 ou das 18h30 às 21h00, levando cópia dos documentos citados acima, até o próximo dia 15 de janeiro.

O resultado do Vestibular Geral está disponível no portal da UniFAI.

Para aqueles que desejarem ingressar no Ensino Superior, um novo Vestibular está sendo preparado para o dia 28 de janeiro. As inscrições deverão ser realizadas pelo site www.unifai.com.br/vestibular.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 3502-7010 ou pelo whatsapp do Call Center (18) 99803-6485.