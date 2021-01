Prefeitura de Adamantina alerta para o aumento de casos da COVID-19

Em apenas três dias, de 04 a 06 de janeiro, Adamantina registrou 37 casos positivos da doença no município. Ao todo, são 58 pacientes ativos, que estão sendo monitorados e em tratamento.

Além disso, a cidade ainda tem 10 pessoas hospitalizadas, sendo 7 em leitos de enfermaria que são de Adamantina e um de outra cidade e mais dois na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

As festas de fim de ano; o relaxamento das medidas de prevenção com famílias inteiras frequentando o comércio em geral; a maior circulação de pessoas e as aglomerações são alguns dos fatores que estão contribuindo para o aumento dos casos da COVID-19 no município.

A Prefeitura de Adamantina pede que a população retome todos os cuidados necessários e as medidas de prevenção.

“Continuamos trabalhando incansavelmente para conter o vírus no município. Disponibilizamos testes, as equipes têm realizado plantão aos finais de semana e buscamos dar o melhor atendimento para nossa população. Mas as pessoas também precisam fazer a sua parte. Vamos respeitar as restrições e medidas sanitárias.”, salienta o secretário de saúde Gustavo Rufino.

A Secretaria de Saúde disponibiliza quatro tipos de testes que são utilizados para o diagnóstico da COVID-19 sendo eles: o RT-PCR (exame coletado e enviado para o Laboratório de referência Adolfo Lutz), o SWAB antígeno, teste rápido e o sorológico.

A pasta explica que os agendamentos prévios para a realização dos exames são fundamentais, pois a escolha do tipo de teste deve levar em consideração o período do início dos sintomas que o paciente relata no momento da consulta, através disso o médico irá optar pelo melhor método diagnóstico, seguindo os protocolos do Ministério da Saúde.

Serviço – A Central COVID-19 em Adamantina está funcionando todos os dias das 7h às 17h no Centro de Saúde, conhecido como “Postão”. Os pacientes que necessitarem devem procurar o local para receberem informações e o atendimento necessário.