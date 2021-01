Polícia Civil prende indivíduo com mais de R$ 1,3 mil em dinheiro e porções de drogas

Os policiais da 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), receberam informações anônimas de moradores do Jardim Santa Mônica relatando o intenso tráfico de drogas no local.

Com isso, as investigações passaram a levantar mais dados sobre o suspeito e o local denunciado.

Após a identificação do suspeito, morador do local, levando em consideração sua anterior dedicação ao crime de tráfico de drogas, os policiais intensificaram a vigilância com o objetivo de realizar a prisão em flagrante do investigado.