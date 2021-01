Prefeitura de Adamantina executa plano de melhorias em sinalização de trânsito

A Prefeitura de Adamantina, por meio do Departamento Municipal de Trânsito (DEMTRAN), deu início ao plano de execução que objetiva promover em todos os bairros da cidade melhorias na sinalização de trânsito.

A medida visa aumentar a segurança de motoristas e pedestres que circulam em todos os bairros da cidade. “O plano será desenvolvido por meio da implementação da faixa de pedestre e pare nas ruas que tem maior movimentação”, explica o secretário de planejamento, João Vitor Marega.

Os bairros também serão beneficiados com a iniciativa, pois o DEMTRAN fará a pintura de solo indicando “pare” além das demais que se fizerem necessárias, sempre focando no aumento da segurança do trânsito para motoristas e pedestres.

Além da ação, a Prefeitura de Adamantina pede para que a população colabore com o trânsito sempre respeitando e dirigindo de forma responsável.