Polícia Militar é acionada e constata cinco animais em condições de maus tratos

A Polícia Militar de Osvaldo Cruz foi acionada na terça-feira (06) para atender a uma denúncia de maus tratos a animais no Jardim Santa Tereza.

Chegando à residência os policiais viram cinco cães com aparência de maus tratos.

Os policiais fizeram contato com o pai do investigado, que tomou ciência do caso.

O cidadão acompanhou a PM até a residência. Depois disso o pai acionou o filho, que compareceu à residência e acompanhou a averiguação.

Pelo local a Polícia encontrou oito aves em gaiolas, cinco cães amarrados em situações de maus tratos, seis galões e cinco litros de produtos de limpeza.

Perguntado, o morador disse que era para distribuição de pontos de limpeza da cidade, mas que não foi possível entregar os produtos por que recebeu férias de seu trabalho.

O averiguado é funcionário municipal. A Prefeitura teve ciência do caso e deve acompanhar a situação, segundo a Secretaria de Assuntos Jurídicos.

Ainda pelo local compareceu um médico veterinário da Prefeitura e elaborou um laudo sobre a situação dos cães e aves.

O envolvido foi levado ao Distrito Policial juntamente com os produtos de limpeza e as aves.