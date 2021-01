Marília tenta aumento de leitos para Covid após lotação máxima

A Prefeitura de Marília está avaliando a possibilidade para aumento no número de leitos do Sistema Único de Saúde (SUS), reservados para pacientes com suspeita ou confirmação da Covid-19.

As Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) exclusivas para esses pacientes, alcançaram lotação máxima na madrugada desta terça-feira (5), de acordo com a Secretaria da Saúde do município.

Por sorte não foi necessária a transferência de pacientes para outros municípios da região – o que aconteceria se surgisse mais algum mariliense ou morador de outra cidade em estado grave com sintomas do novo coronavírus.

Existem 26 leitos de UTI para Covid-19 vinculados ao SUS no Hospital das Clínicas, 20 no Hospital Beneficente Unimar (HBU) e 10 na Santa Casa.

No início da noite de ontem, os leitos dos hospitais localizados em Marília atingiram 96,43% de ocupação, situação extremamente crítica.

Igualmente preocupante naquele momento, segundo boletim oficial, estava a ocupação dos 64 leitos clínicos existentes na cidade, em 89%, com 57 deles preenchidos. Ao todo, são 31 no HC/Famema, 20 no HBU e 13 na Santa Casa.

Região

Em todo o Departamento Regional de Saúde de Marília (DRS-9), que engloba 62 municípios, são 157 leitos de UTI para pacientes com Covid-19.

Segundo dados oficiais do Estado desta terça-feira, 115 deles estavam ocupados. Isso significa uma ocupação de 73,18% dos leitos existentes em toda a região.

Assim como em Marília, é o maior índice regional de ocupação já registrado, o que pode levar a um retrocesso no Plano São Paulo – que estipula medidas restritivas para o combate do novo coronavírus. A próxima reclassificação acontece nesta quinta-feira (7).