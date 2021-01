Governo de SP cobra prefeitos contra covid-19

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), cobrou hoje os 645 prefeitos que tomaram posse em 2021 para que ajam com responsabilidade em relação às recomendações das autoridades estaduais no combate à pandemia do coronavírus. O tucano e seus auxiliares se reuniram nesta quarta-feira (6) para tratar das diretrizes do estado para o próximo biênio, incluindo o plano estadual de imunização, o Plano São Paulo, de reabertura econômica e flexibilização da quarentena durante a pandemia da covid-19, e a política de retomada econômica.

Marco Vinholi, secretário de Desenvolvimento Regional de São Paulo, disse que aos prefeitos que o governo vai priorizar “aqueles que seguem Plano São Paulo” nos atendimentos, e que aqueles gestores municipais que forem irresponsáveis com relação às recomendações do governo do estado irão para “o fim da fila”.

“Vidas estão nas mãos de cada um de vocês. Vamos priorizar aqui aqueles [prefeitos] que seguem o Plano São Paulo nos atendimentos. Aqueles que forem irresponsáveis vão para o fim da fila neste momento. Vamos cobrar. Se não tiverem seguido as regras fundamentais da saúde, notificamos, encaminhamos para o MP [Ministério Público], que muitas vezes entra com ações de improbidade, responsabilizando prefeitos que vão sofrer ações”, afirmou.

No mesmo tom, Doria mandou um recado a prefeitos que não seguirem as determinações do Plano São Paulo. No final de dezembro, o governo estadual notificou 20 prefeituras que descumpriram o decreto que colocou o estado em fase vermelha nos feriados prolongados de Natal e de Réveillon. “Tivemos recentemente experiência majoritariamente boa de prefeitos que foram corajosos, na proteção da vida. Alguns poucos não agiram como deveriam. Mas esperamos que exceções não mais aconteçam. Não é cabível ter em São Paulo exceções, menos de 20, que não seguiram orientação do governo de proteger a vida dos munícipes”, afirmou Doria.

PLANO DE VACINAÇÃO

Na reunião também foi detalhado o plano de vacinação contra a covid-19 para o estado. “O programa tem como público-alvo a população superior a 60 anos, o equivalente a 7,5 milhões de pessoas. Esse grupo corresponde a 77% das mortes. Por isso a prioridade para esse grupo, assim como trabalhadores de saúde, indígenas e quilombolas, que contemplam 1,5 milhão”, afirmou Jean Gorinchteyn, secretário de Estado da Saúde.

Segundo o governo paulista, serão mais de 10 mil postos de vacinação, com utilização de escolas, quartéis, estações, farmácias e sistema de drive-thru, e 18 milhões de doses – o bastante para imunizar 9 milhões de pessoas – nessa primeira fase, que vai até 28 de março. Os horários de atendimento estão programados das 7h às 22h em dias úteis e das 7h às 17h em finais de semana e feriado, com possibilidade de extensão.