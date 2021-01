Temporal derruba árvores e danifica carros em Araçatuba

A chuva que caiu no início da tarde desta segunda-feira (4) em Araçatuba (SP) causou muitos estragos e provocou a interrupação no fornecimento de energia elétrica. Árvores caíram em vários pontos da cidade e, nas imediações da praça São Joaquim, que fica próxima à região central, vários carros foram atingidos por galhos.

A reportagem não conseguiu contato com o Corpo de Bombeiros para informar sobre a quantidade de chamados relacionados ao temporal.

O secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Constantino Vourlis, informou que equipes das pastas já estão nas ruas ajudando na remoção de árvores em locais onde a rede elétrica não foi atingida.

Para os locais com risco de choque elétrico foi acionada a presença de técnicos da CPFL Paulista e o trabalho é executado por homens do Corpo de Bombeiros.

Estragos

O Hojemais Araçatuba apurou que também houve registro de queda de árvore na rua Doze de Outubro, quase na esquina com a Araçás, e na rua Maurício de Nassau, onde aparentemente o tronco também atingiu um carro, como mostra foto recebida pela reportagem.

Com a queda das árvores e danos na rede elétrica, jogos de semáforos pararam de funcionar, complicando o trânsito. Um dos trechos com problema é o cruzamento da rua Vereador Silva Grota com a Fundadores, conforme relatado por um leitor.

Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, a equipe de reparos da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana está atendendo aos chamados e estaria no local ainda nesta tarde.