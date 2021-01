Secretaria de Educação de Adamantina informa período de férias coletivas das unidades de ensino

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Educação, informa que por motivo de férias coletivas dos funcionários, educadores e professores as escolas municipais estarão fechadas a partir de quarta-feira (6).

As atividades internas nas EMEIs Ciclo I (creches) serão retomadas no dia 21 de janeiro, já as EMEIs Ciclo II (pré-escola) e EMEF(1º ao 5º ano) retornam no dia 26 de janeiro.

A Secretaria Municipal de Educação está funcionando normalmente. Caso seja necessário, os pais podem entrar em contato com a pasta por meio do telefone (18) 3522-3559.