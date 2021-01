Santa Casa de Adamantina conquista habilitação de mais quatro leitos de UTI

O Ministério da Saúde, por meio da Portaria GM/MS nº3.706, de 22 de dezembro de 2020, habilitou na Santa Casa de Adamantina mais quatro leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto Tipo II.

O documento ainda estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Grupo de Atenção Especializada, a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade – MAC do Estado de São Paulo e para Adamantina.

Para a habilitação dos leitos e do repasse financeiro, o Ministério da Saúde levou em consideração a deliberação da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de São Paulo – CIB-SP n° 20, de 26 de abril de 2016, que aprova o Plano de Ação Regional da RUE – RRAS 10 Marília; e, ainda, toda a documentação que o município apresentou na proposta.

Segundo o secretário de saúde, Gustavo Taniguchi Rufino, o recurso financeiro será de R$ 1.051.200,00, onde o depósito será executado em parcelas mensais mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde.

A portaria já está em vigor e o repasse financeiro acontecerá já em 2021. Com a habilitação dos Leitos de UTI por parte do Ministério da Saúde, o município de Adamantina passa a contar com 10 Leitos de UTI Geral, sendo 08 para atendimento SUS e 02 para Convênios/ Planos de Saúde além de 05 Leitos de UTI COVID.

“Mais um passo importante na efetivação de Adamantina como Polo Regional de Saúde. Não mediremos esforços para avançar cada dia mais nos cuidados com a saúde da nossa população!”, comemora o Prefeito Márcio Cardim.