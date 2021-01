Cachorro entra em viatura durante prisão de homem por furto de fios de cobre em Jundiaí

Um homem de 36 anos foi preso na manhã desta terça-feira (5) após ser flagrado tentando furtar fios de cobre do ar-condicionado de uma loja no centro de Jundiaí (SP). Durante a prisão, um cachorro que estava na calçada entrou na viatura e se sentou ao lado do suspeito, mas foi retirado do veículo logo depois.

De acordo com a Guarda Municipal, um vigilante que transitava nas imediações da Rua Doutor Torres Neves durante a madrugada flagrou a ação e acionou a corporação, que deteve o suspeito.

O rapaz foi encaminhado até o plantão policial, que posteriormente enviou a ocorrência ao 1º DP. Um representante da loja de roupas também compareceu à delegacia.

Em seguida, o homem foi preso em flagrante e recolhido ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista (SP). A Guarda Municipal informou que ele é morador de rua e que ninguém soube dizer quem era o dono do cachorro que entrou na viatura.

Ainda conforme a corporação, cerca de 15 metros de fios, avaliados em R$ 800, foram retirados do aparelho.