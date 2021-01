Suspeito de matar ex-companheira e atirar nos familiares da vítima é encontrado morto

A Polícia Militar localizou na manhã de domingo (3) o corpo do suspeito de matar a ex-companheira e ferir os pais e irmão da vítima com tiros. Luís Henrique Vieira dos Santos, de 26 anos, foi encontrado morto com um tiro na cabeça dentro de um carro no bairro de Eldorado, em Diadema, na região do ABC, há 8 km de distância do local onde ele teria cometido os crimes.