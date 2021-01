Cavalo é resgatado de buraco com 4 metros de profundidade

Na tarde deste sábado (2), a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros resgataram um cavalo que caiu em um buraco de aproximadamente 4 metros de profundidade na Estrada do Córrego Fundo, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru).

Segundo a Defesa Civil, o animal estourou a cerca do local onde vive e, ao tentar fugir, acabou sofrendo a queda. Ele foi encontrado pelo proprietário, que acionou as equipes de resgate. O cavalo precisou ser sedado e as equipes utilizam um caminhão ‘munck’ para retirá-lo.

Ainda segundo o órgão, o animal sofreu apenas escoriações e permaneceu sob cuidado de um médico veterinário.