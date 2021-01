ARTIGO: Província, Ano Novo Velho e BODOQUIO…

“Que o novo ano não seja como o outono da vida onde as folhas caem deixando apenas lembranças de dias bons e ruins, mas que seja como a primavera da vida que produz frutos e dos frutos sementes onde podem ser plantadas a cada dia e colhidas a cada amanhecer…” (Desconhecido)

Sérgio Barbosa (*)

Mais um ANO NOVO ANO que deve ser outro VELHO ANO VELHO em tempo de PANDEMIA nos quatro cantos deste PAÍS DO FAZ DE CONTA sob o comando do genocida que continua o mesmo de sempre com a sua MENTE BOVINA…

Por aqui, ou seja, nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, pode-se afirmar que tudo deve continuar na mesmice de sempre com o mesmo GRUPO do velho tempo que deve seguir com a mesma proposta para um VELHO TEMPO VELHO…

Mas, acredito que este ano promete com os NOVOS ELEITOS para o LEGISLATIVO PROVINCIANO, isso, os nomes de um dos lados, tendo em vista que do outro lado os nomes devem continuar seguindo o BERRANTE do BODOQUIO e assim por diante e tudo fica do mesmo jeito que era antes de ser o que nunca foi…

No mais em meio ao tudo de menos, porém, como sempre, MUITA ÁGUA VAI PASSAR DEBAIXO DESTA PONTE, portanto, além das PROMESSAS que se perderam no passado, existem NOVAS PROMESSAS para os próximos anos, tal qual da outra vez em meio aos desencontros patrocinados pelo tal GRUPO e ponto quase final…

Não se pode esquecer que tais mediações estão mais ou menos de acordo com as denominadas TROCAS NADA SIMBÓLICAS que ocorrem em nome do PODER INSTITUCIONALIZADO em todas as áreas desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

De um jeito ou de outro, o cenário deve continuar de acordo com as idas e vindas da PANDEMIA, ainda, a tal da VACINA pode fazer a diferença, todavia, existem as famigeradas MENTES BOVINAS que continuam firmes no TOQUE DO BERRANTE pra demonstrar que a TERRA continua com a mesma PLANIFICAÇÃO desde a sua origem…

O debate dever ser entre SER ou apenas ESTAR nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA neste NOVO ANO VELHO, porém, cada qual deve fazer a sua escolha frente ao PODER que continua sendo PODER nesta comunidade em meio aos VIGILANTES ou ALMAS PENADAS do passado que continuam firmes no cenário atual…

Mesmo assim, diz o dito popular que A ESPERANÇA É A ÚLTIMA QUE MORRE, haja vista que nem sempre o contexto está de acordo com o CONTROLE patrocinado pelas ARMAS IDEOLÓGICAS utilizadas pelo PODER INSTITUCIONALIZADO com o objetivo de atender apenas aquele GRUPO que continua dominando e controlando as MENTES BOVINAS em terras provincianas…

Ainda bem que existe aquela MINORIA dos SERES PENSANTES aqui e ali, distante ou perto para muitos desencontros com a turma do BODOQUIO, portanto, NADA COMO UM DIA DEPOIS DO OUTRO, se possível com uma NOITE COM INSÔNIA neste NOVO ANO VELHO para um VELHO ANO VELHO nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

(*) jornalista diplomado e professor universitário.