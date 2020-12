Último dia: Doações paras as entidades de Adamantina podem ser feitas até hoje

O valor doado diretamente as contas bancárias dos Fundos Municipais podem ser deduzidos no Imposto de Renda

O ano de 2020 está sendo marcado pela pandemia do novo coronavírus e durante este período difícil os atos solidários em prol dos mais necessitados tem se intensificado, principalmente, em virtude dos reflexos econômicos ocasionados pela necessidade da realização do isolamento social, que comprometeu a renda de muitas famílias.

Por outro lado, as entidades assistenciais de Adamantina também acabam sendo afetadas pela crise do novo coronavírus, porém, você pode contribuir com essas instituições de uma maneira simples.

Até hoje, quinta-feira, 31 de dezembro de 2020, as pessoas físicas e jurídicas podem realizar doações ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) ou ao Fundo Municipal do Idoso (FMI), podendo abater o valor doado do seu Imposto de Renda devido ao Governo, ou seja, na prática, ao ajudar uma entidade, o contribuinte vai pagar menos imposto à Receita ou receberá uma restituição maior.





Independente do valor, toda doação é bem-vinda e vai contribuir com os atendimentos prestados por várias entidades assistenciais de Adamantina, como a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), o IAMA (Instituto de Assistência ao Menor de Adamantina), o Lar Cristão, a Instituição Carlos Pegoraro (Casa do Garoto),o Projeto ASA e o Lar dos Velhos.

A doação é limitada a 6% do imposto devido e pode ser feita diretamente nas contas bancárias dos Fundos Municipais.

A conta bancária do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) é no Banco do Brasil, agência 0470-7, conta corrente 28.441-6, CNPJ 21.227.032/0001-02. Já a conta bancária do Fundo Municipal do Idoso (FMI) é na Caixa Econômica Federal, agência 027, Conta Corrente 06.00071001-7, CNPJ 27.409.042/0001-37.

As transferências podem ser feitas pelo PIX e os CNPJs são as chaves PIX.