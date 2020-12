Grêmio segura São Paulo no Morumbi e vai à final da Copa do Brasil

O Morumbi, na capital paulista, recebeu o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil entre São Paulo e Grêmio. Depois da vitória por 1 a 0, em Porto Alegre, o Tricolor gaúcho dependia de um empate para chegar à 9ª final e manter vivo o sonho do hexacampeonato. O dono da casa precisava de, no mínimo, dois jogos de vantagem para retornar a uma decisão depois de 20 anos e tentar o título inédito.

A primeira grande chance do jogo foi dos visitantes. Aos 10 minutos, depois de um escanteio cobrado por Jean Pyerre, Diego Souza ajeitou e Victor Ferraz dominou sozinho quase dentro da pequena área. O chute do lateral-direito bateu na trave. Aos 18, de novo quase gol dos gaúchos. Diego Souza forçou o erro na saída de bola do Daniel Alves e tentou uma bicicleta depois da rebatida. A bola passou muito perto. Até a metade do primeiro tempo, a estratégia do técnico são-paulino, Fernando Diniz, de escalar o meia Tchê Tchê no lugar do atacante Luciano lesionado, que havia dado certo na vitória sobre o Atlético Mineiro por 3 a 0 pelo Campeonato Brasileiro, não havia surtido efeito. Eram apenas finalizações sem perigo. O time estava muito nervoso e errava demais.

A primeira boa chance do Tricolor do Morumbi apareceu aos 28. Justamente quando Tchê Tchê achou um lugar às costas dos volantes gremistas, ele abriu para Juanfran, que cruzou. A zaga falhou e o próprio Tchê Tchê tocou para Gabriel Sara, que bateu colocado de dentro da área. A bola passou longe. Aos 32, Bruno Alves concluiu de cabeça um escanteio, com perigo. Os últimos minutos na primeira etapa foram muito truncados e com poucas oportunidades. Dessa forma, os dois times foram para os vestiários com o placar fechado. Até aquele momento, a vaga era do Grêmio.