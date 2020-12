Posse de prefeito, vice e vereadores acontece sem a presença de público

A Prefeitura de Adamantina informa que em virtude da pandemia da COVID-19 onde todas as cidades se encontram na fase vermelha do Plano São Paulo durante o feriado e primeiro final de semana do ano, a cerimônia de transmissão e investidura de cargos que acontecerá na sexta-feira (1), será sem a presença do público habitual.

A transmissão do ato solene acontecerá por meio da Página Turismo Adamantina no Facebook (https://www.facebook.com/Turismo-Adamantina-613397662649788) e pela imprensa local.

A transmissão começa após a sessão solene de posse do prefeito, vice-prefeita e vereadores eleitos e a eleição da mesa diretora para o biênio 2021/2022, que acontecerá no Plenário da Câmara Municipal a partir das 9 horas.