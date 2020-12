Covid-19: China e Brasil são países mais dispostos a se vacinar, diz pesquisa

Pesquisa feita pelo Ipsos Global Advisor em parceria com o Fórum Econômico Mundial publicada nesta terça-feira (29) mostrou que a China, com 80% , e Brasil, 78%, são os países onde a população está mais disposta a se vacinar contra o novo coronavírus (Sars-Cov-2).

No Reino Unido , o primeiro país ocidental a iniciar a campanha de vacinação, 77% das pessoas querem se imunizar. Os Estados Unidos, país com o maior número de óbitos da doença, no mundo, com mais de 340 mil vítimas, vem registrando aumento nas intenções de se vacinar, em outubro, eram 64%, agora, são 69%.

Por outro lado, países como Rússia , França e África do Sul apresentaram os números mais baixos em relação a querer se vacinar.

A França lidera esse quesito. Apenas 4 e cada 10 pessoas no país esperam se imunizar. Russos são 43%, e sul-africanos, 53%.

Outras nações com números relativamente baixos são Japão (60%), Itália e Espanha (62%) e Alemanha (65%).

Os motivos apresentados para a negativa em se vacinar estão o medo dos efeitos colaterais e dúvidas sobre a eficácia.

A pesquisa foi realizada em 15 países de forma online entre os dias 17 e 20 de dezembro com 13.542 adultos.