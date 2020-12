São Paulo tem queda em homicídios, latrocínios e estupros

O estado de São Paulo apresentou, em novembro, redução no número de homicídios, latrocínios (roubo seguido de morte) e de estupros, segundo balanço divulgado hoje (28) pela Secretaria de Segurança Pública.

Em relação aos homicídios dolosos ou intencionais, a queda foi de 1,2%, passando de 246 ocorrências em novembro de 2019 para 243 em novembro deste ano.

O indicador de estupros caiu 3,5%, indo de 1.090 registros em novembro de 2019 para 1.052 no mês passado. A secretaria não informou, no entanto, se a queda nos casos de estupro pode ser decorrência do menor número de denúncias em virtude da pandemia do novo coronavírus.

Quanto aos latrocínios, o total passou de 14 ocorrências em novembro do ano passado para 12 este ano.

Nos furtos em geral, o recuo foi de 15,9%, passando de 41.505 registros para 34.909. Em relação aos roubos em geral, a redução atingiu 12,2%, com 18.742 ocorrências em novembro de 2020.

Já os roubos a bancos cresceram no mês, indo de dois para três registros na mesma base de comparação.