Polícia Ambiental liberta 12 aves mantidas em cativeiro e multa homem em R$ 6 mil

Diante do constatado foi lavrado um auto de infração ambiental no valor de R$ 6 mil por ter em cativeiro aves da fauna silvestre sem autorização do órgão competente, conforme Artigo 25, Parágrafo 3, Inciso III da Resolução SMA-48/2014.

Os pássaros por estarem bravios e em boas condições físicas foram soltos na natureza.