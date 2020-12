Passageiro com deficiência física fica ferido após cair de moto

Um senhor que é portador de uma deficiência física – não tem umas das pernas – caiu da garupa de uma moto que realizava serviço de mototaxista em Tupã, no início da noite dessa segunda-feira, dia 28. A vítima foi conduzida pela unidade resgate para atendimento médico no Pronto Socorro da Santa Casa de Tupã. O caso foi registrado por volta das 20h30 pela Polícia Militar, equipe do cabo Urias e cabo Bertholdo.

Segundo informações, o mototaxista transitava no sentido centro – bairro e no cruzamento da Avenida Tabajaras com Rua Nhambiquaras, por motivos a serem esclarecidos, o senhor de 67 anos de idade que estava na garupa e que não possui uma das pernas acabou se desequilibrando e caindo ao solo. Com escoriações a vítima foi levada para receber cuidados médicos.