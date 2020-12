Confira o que abre e fecha em Adamantina no feriado de Ano Novo

Em virtude do feriado de Ano Novo, as repartições públicas não terão funcionamento administrativo na quinta-feira (31) em razão do ponto facultativo e na sexta-feira (1), data do feriado. O Paço Municipal funciona até as 17h30 de quarta-feira (30) e retorna na segunda-feira (04).

Coleta de Lixo – Será realizada normalmente na quinta-feira (31). Na sexta-feira (1), o serviço será suspenso. No sábado (2) a coleta será realizada normalmente.

Saúde – O Centro de Saúde, mais conhecido como Postão, local onde funciona a Central Covid atenderá no dia 31 de dezembro até as 12h e nos 1, 2 e 3 de janeiro de 2021 o atendimento estará suspenso. Caso seja necessário, os munícipes deverão procurar a Santa Casa.

Ganha Tempo – O Ganha Tempo também não funciona. Os serviços disponíveis no espaço são: Banco do Povo, Detran-SP, Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).

Feira livre – A feira será realizada na quarta-feira (30) a partir das 14h.