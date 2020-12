Anvisa publica certificado de boas práticas de empresas que desenvolvem vacina da Pfizer/BioNTech

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou nesta segunda-feira, 28, que as empresas envolvidas no desenvolvimento da vacina da Pfizer/BioNTech receberam o certificado de boas práticas de fabricação. As informações analisadas foram enviadas pela Pfizer. A certificação é um dos pré-requisitos para o processo de registro do imunizante.

Quatro empresas participam do processo de fabricação da vacina desenvolvida pela Pfizer/BioNTech contra a covid-19. A Anvisa informou que já dispõe de informações suficientes de três delas quanto ao cumprimento das boas práticas de fabricação. Segundo a agência, a certificação dos estabelecimentos faz parte dos esforços do órgão para a “disponibilização de vacinas com qualidade, segurança e eficácia para a população, no menor tempo possível”.

De acordo com a Anvisa, a verificação do cumprimento das boas práticas de fabricação dessas empresas está sendo feita de diferentes formas. Uma empresa já conta com inspeção feita diretamente pela agência, duas foram inspecionadas por autoridade reguladora equivalente e a quarta ainda enviará informações requeridas pelo órgão após a análise técnica inicial.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo