Santos pressiona, mas só empata com Ceará na Vila Belmiro

Mesmo com Marinho aceso, o Santos cedeu empate para o Ceará por 1 a 1 neste domingo à noite (27), na Vila Belmiro. A partida foi válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o empate, o time santista fica em oitavo com 41 pontos e distante dos líderes, enquanto a equipe nordestina, com 35 pontos, está em 10º lugar.

O Santos controlou as ações desde o começo do jogo e abriu o placar aos 10 minutos graças ao erro do Ceará no meio de campo e a boa fase de Marinho. Fernando Sobral deu a bola no pé de Soteldo, que entrou na área e cruzou para Diego Pituca. O volante santista atuou como pivô e rolou para Marinho emendar um chute rasteiro de fora da área.

Esse foi o 22º gol do atacante Marinho nesta temporada.

O jogo parecia favorável para o time do técnico Cuca, ainda mais com Felipe Jonatan, Kaio Jorge e Marinho próximos de ampliarem na etapa inicial. Mas aos 36 minutos, em contra-ataque do Ceará, Bruno Pacheco, da esquerda, cruzou na área e Cléber manda de cabeça, John chega a espalmar a bola e Samuel Xavier empurra para a rede.