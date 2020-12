Palmeiras vence o Bragantino com gol de Luiz Adriano e se recupera no Brasileiro

O Palmeiras venceu o Bragantino por 1 a 0 na tarde deste domingo (27), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe se recuperou da derrota para o Internacional na última rodada, foi aos 44 pontos e agora é a quinta colocada na competição.

A vitória, porém, não foi fácil. Especialmente no segundo tempo, a equipe do interior pressionou a da capital buscando o empate. A trave, o travessão e Weverton garantiram a vitória palmeirense.

Num primeiro tempo sem tantas oportunidades, o Palmeiras chegou ao seu gol aos 27 minutos. Após a zaga cortar mal uma cobrança de escanteio, a bola sobrou com Gabriel Menino pela direita, ele cruzou e encontrou Luiz Adriano, que cabeceou para abrir o placar. O gol chegou a ser anulado pelo bandeirinha por impedimento do atacante, mas depois foi confirmado pelo VAR. Luiz Adriano é o artilheiro da equipe na competição. Agora tem oito gols.

Já nos acréscimos da primeira etapa, o Palmeiras armou bom contra-ataque que terminou com uma finalização do recém-contratado Breno Lopes no travessão.

Já na segunda etapa, porém, a equipe paulistana praticamente assistiu ao Bragantino jogar: Ytalo acertou a trave após cobrança de escanteio e, depois, de cabeça, o travessão. O argentino Cuello também exigiu uma bela defesa de Weverton. Lucas Evangelista e Arthur também assustaram o goleiro palmeirense em chutes perigosos, que passaram perto do gol.