Homem de 58 anos anos que estava internado em Adamantina morre vítima da Covid-19

Um floridense de 58 anos de idade que estava internado em Adamantina há cerca de uma semana, morreu vítima da Covid-19 nesta segunda-feira (28).

A informação foi confirmada ainda na manhã de hoje pelo Núcleo de Jornalismo do Adamantina Net junto à Vigilância Epidemiológica de Flórida Paulista.

FLÓRIDA PAULISTA AGUARDA PARA INSERIR PACIENTE NAS ESTATÍSTICAS



A Vigilância Epidemiológica informou ainda que o paciente que havia testado positivo para Covid-19 morava no Distrito de Indaiá do Aguapeí, mas deu entrada no Pronto Socorro e Santa Casa de Adamantina com um endereço da Cidade Joia, por isso, ainda é aguardada a investigação para que seja inserido no sistema nacional de estatísticas como pertencente à Flórida Paulista.

Nossa reportagem teve acesso ao laudo emitido pela Santa Casa de Adamantina que atesta o óbito e traz como causa morte “insuficiência respiratória / Covid-19”.

Tentamos contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Adamantina para buscar informações acerca da inserção do paciente no sistema como sendo da Cidade Joia ou de Flórida Paulista, porém, até o fechamento desta matéria não obtivemos retorno.



SEPULTAMENTO

O corpo do floridense foi transladado pela empresa funerária Terra Santa e sepultado no Cemitério de Indaiá do Aguapeí sem a realização de velório.

Caso entre para as estatísticas, Flórida Paulista registrará então o segundo óbito por Covid-19.

TINHA COMORBIDADES

A Vigilância Epidemiológica informou ainda que o paciente sofria de outras doenças, o que pode ter agravado seu quadro de saúde.

FAMILIARES PASSARAM POR TESTES

Os familiares também passaram por testes, porém, nenhum deles testou positivo para Covid-19.