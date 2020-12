AstraZeneca diz ter desenvolvido vacina 100% eficaz contra Covid-19

A farmacêutica AstraZeneca, que desenvolve uma das vacinas experimentais contra Covid-19 em paceria com a Universidade Oxford, afirmou ter encontrado a “fórmula vencedora” sem falhas na eficácia contra as formas graves da doença causada pelo coronavírus (Sars-CoV-2).

A declaração foi publicada nete domingo (27) em entrevista do diretor-geral da empresa, Pascal Sariot, ao jornal Sunday Times. Segundo ele, o resultado surgiu após exames suplementares com o imunizante, cuja eficácia média da versão inicial foi anunciada em 70%.

“Pensamos que a vacina deveria funcionar, mas não podemos ter certeza, então faremos novos testes”, disse o diretor-geral após a primeira divulgação, que deixou dúvidas sobre o método utilizado.

A empresa aguarda agora a manifestação da agência reguladora de medicamentos do Reino Unido, que deve ocorrer nos próximos dias. A vacina Oxford/AstraZeneca será produzida no Brasil pelo Insituto Oswaldo Cruz, com previsão de entrega das primeiras doses em fevereiro de 2021.