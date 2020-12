Advogado adamantinense assume presidência de Comissão Especial da OAB São Paulo

Em uma sessão solene virtual realizada neste mês de dezembro a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional São Paulo deu posse aos integrantes da nova Comissão Especial de Defesa dos Advogados de Conselhos Profissionais. E o adamantinense Dr. Hélio Vieira Malheiros Junior é o presidente.

“A ideia surgiu de um encontro institucional entre o presidente do Crea-SP, Eng.Telecom. Vinicius Marchese Marinelli, e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional São Paulo, Caio Augusto Silva dos Santos. E agora vamos propiciar a troca de experiências, atender os anseios da advocacia presente nos conselhos profissionais e promover estudos e debates que resultarão na defesa dos referidos conselhos”, garantiu Malheiros.

A nova Comissão tem na vice-presidÇencia o Dr. Holmes Naspolini, que é superintendente jurídico do Crea-SP. E é composta pelos seguintes membros efetivos: Dr. Rita de Cassia Melo Castro; Dr. Roberto Tadao Magami Junior; Dr. Rodrigo de Maio e Dr. Walmir de Gois Nery Filho que também integra o Departamento Jurídico Crea-SP.



A sessão solene de posse contou ainda com a participação do vice-presidente Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho, da secretária-geral adjunta Margarete de Cássia Lopes e o conselheiro seccional Sidnei Alzídio Pinto; todos relacionados à OAB-SP.

Dr. Hélio Vieira Malheiros Junior também já presidiu a Subseção da OAB de Adamantina.

“O objetivo dessa comissão é de fortalecer os laços e trocar experiências entre os advogados, ante aos próprios anseios da Advocacia perante seus respectivos conselhos profissionais, e também no sentido de promover estudos para aprimorar ainda mais a atuação na representação da classe e as regulamentações das atividades, os limites e fiscalizações, promover debates sobre os procedimentos e ética profissional, além da orientação e aprimoramento na defesa do corpo jurídico dos referidos conselhos profissionais que possam garantir ao cidadão a eficácia, qualidade e presteza de seus profissionais”, advogado adamantinense.