Hora do Faro da Rede Record, receberá a Adamantinense Jay Bergamini, neste domingo

Neste domingo (27/12), a pianista adamantinense Jay Bergamini que toca dois pianos ao mesmo tempo estará tocando no Especial da Hora do Faro da Rede Record que segundo a grade da emissora, o programa terá inicio as 15:15h.

Ela irá fazer uma participação no quadro “Embolados”, que terá como atração os músicos Mano Valter e Léo Chaves.

A Rádio Life Fm, Jay disse que irá tocar dois pianos ao mesmo tempo e cantará um pot-pourri de músicas clássicas, líricas e pop.

Jay recebeu o convite da produtora um dia antes da gravação do programa e teve pouco tempo para preparar seu numero, mas devido a sua habilidade essa se sente confiante e segura e por isso aceitou o desafio.

Um pouco da sua vida

Jay Bergamini é natural de Adamantina, é pianista, cantora, regente e empreendedora (founder and CEO da Bergamini Musical / Bergamini Academy respectivamente agência de entretenimento musical e escola de instrumentos eruditos on-line), é graduada em piano, formada em conservatório de canto lírico e popular e técnico em regência pela Escola Estadual de Artes de são Paulo.

Frequentemente faz consertos e recitais com peças de Bach, Mozart, Beethoven, Chopin e também atua com outros músicos em formações de câmara.

Em 2017 foi escolhida para representar o Brasil no III EPTA Festival de Piano em Ponte D’Lima, Portugal.

Também atuante do meio popular, participou como convidada especial do cantor Leonardo para o seu DVD de 30 anos: “Canto, Bebo e Choro”. Gravou dublê de mãos para dois filmes nacionais que estão sob lançamento “Todos os Mortos” e “Meu Último Desejo” para as personagens principais, ao piano, com músicas de Debussy “Clair de Lune” e algumas brasileiras de Chiquinha Gonzaga.

Participou de programas de TV tocando 2 pianos ao mesmo tempo com músicas clássicas e também cantando, como: Caldeirão do Huck abrindo o quadro “Gonga la Gonga” em maio de 2019, e no Programa do Ratinho no quadro “Dez ou Mil” recebendo nota máxima de todos os jurados e levando o troféu.

Vasta experiência em tocar em restaurantes com repertório e estilo variado. Atualmente com seu Trio de Jazz, apresenta-se todo mês no Palácio Tangará e Tivolli Hotel.

Em 2019, inaugurou o espetáculo “O ilusionista e a pianista” no Sesc São Carlos em parceria com o mágico Caio Ferreira, que se estenderá nos próximos anos por vários teatros em todo o Brasil.

Também atua como influenciadora digital, representando algumas marcas e colocando frequentemente, vídeos interpretando músicas clássicas e populares em seus canais como Youtube e Bilibili (na China).