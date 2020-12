Acidente entre carro e caminhonete mata professora

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, uma caminhonete e o carro da vítima bateram de frente. A suspeita é de que um dos motoristas tenha tentado uma ultrapassagem em um trecho de pista simples.

Com o impacto da colisão, o carro da professora Magneir de Souza Oliveira pegou fogo. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.