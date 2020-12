ARTIGO: Província, Pandemia, Natal e Mentes Bovinas…

“A melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio de nossos corações e aquece com ternura os corações daqueles que nos acompanham em nossa caminhada pela vida.” (Desconhecido)

Sérgio Barbosa (*)

Hoje, 25, sexta-feira, data mais do que especial para o denominado CRISTIANISMO em nível GLOBAL, ainda, em tempo de pós-globalização midiática com as famigeradas MENTES BOVINAS que continuam soltas nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Acredito que não existe nenhum tipo de CLIMA NATALINO neste dia, tendo em vista o cenário no qual estamos inseridos de um jeito ou de outro, porém, sempre é possível utilizar esta data para muitos desencontros com a REFLEXÃO CRÍTICA frente aos desmandos do BOZZONARO com seus COISOS com COISAS…

Também, não se pode deixar de lado nesta PROVÍNCIA o está ocorrendo faz alguns anos por causa disto ou daquilo, haja vista os interesses do GRUPO que está no PODER PELO PODER EM BUSCA DO PODER…

Entretanto, cada qual deve saber por onde sair deste BURACO que está ficando SEM FUNDO com os dias, meses e anos, por isso, faz-se necessário estar em conexão com FONTES CONFIÁVEIS sobre tudo e todos nesta PROVÍNCIA que continua a mesma de sempre…

Outra coisa (sic) desta mesma coisa (sic), todos/as nós temos o compromisso com o/a OUTRO/A, todavia, percebe-se que em tempo de PANDEMIA o que prevalece é sempre a opção pelo INDIVIDUALISMO em nome disto ou daquilo…

Muitas PROMESSAS estão pendestes desde o outro TEMPO, mesmo assim, NOVAS PROMESSAS foram feitas por causa dos muitos desencontros que ocorreram nestes últimos quatro longos anos e ponto quase final…

Esta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, também, tal qual o PAÍS DO FAZ DE CONTA, deve seguir o TOQUE DO BERRANTE para que as denominadas e idolatradas MENTES BOVINAS continuem com as mesmas TROCAS DE SEMPRE, ou seja, 6 POR MEIA DUZIA e tudo fica do mesmo jeito…

Não se pode esquecer que a REPRESSÃO continua mais atuante do que nunca nas quatro cantos desta PROVÍNCIA e TODO CUIDADO É POUCO com o BOZZONóquio e sua turma de aloprados/as…

Que este NATAL venha de encontro para muitos desencontros com o seu EU em busca do NÓS, ainda, considerando que a maioria quase ABSOLUTA professa o CRISTIANISMO em terras provincianas e vamos que vamos, entretanto, para onde não se sabe…

EU AVISEI! ELLE NÃO! O COISO!

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

___________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.