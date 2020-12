Paróquia Santo Antônio divulga missas de Natal e Ano Novo

Neste período de final de ano duas tradições dos católicos são, primeiramente, exultar o Natal – que marca o nascimento do Menino Jesus – e abençoar o Ano Novo – desta vez a chegada de 2021 – com celebrações especiais.

De acordo com a programação divulgada pela Paróquia Santo Antônio, haverá: Dia 24 à noite – 19h e 21h – Missa do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo; Dia 25 de manhã – 9h e 11h – Missa do Natal do Senhor; Dia 31 à noite – 19h e 21h – Missa do Ano Novo.

Vale destacar que as celebrações ocorrerão em meio às restrições da pandemia da Covid-19, portanto, evidentemente, serão respeitadas todas as regras de segurança em saúde.

Devido ao limite de ocupação no interior da Matriz, foram disponibilizadas à comunidade 220 senhas por missa, porém, que já estão esgotadas.

Os fiéis poderão acompanhar as celebrações especiais pelas redes sociais, no Facebook e no You Tube (Paróquia Santo Antônio de Adamantina).