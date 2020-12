Missas de Natal e Ano Novo na Paróquia Nossa Senhora de Fátima

As celebrações tradicionais deste período de final de final de ano tem como destaques, primeiramente, a exultação do Natal – que marca o nascimento do Menino Jesus – e também a benção do Ano Novo – desta vez com a chegada de 2021 – e são realizadas pela comunidade católica.

Segundo a programação da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima haverá: Dia 24 à noite – 18h e 20h30h – Missa do Galo; Dia 25 à noite – 19h – Missa de Natal; Dia 31 à noite – 18h e 20h30h – Missa do Ano Novo. Em duas capelas serão celebradas também: Dia 24 à noite – 20h – na Comunidade de São João Batista (Jardim Bela Vista) e na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Jardim Brasil).

É importante ressaltar que as devido às restrições da pandemia da Covid-19, as celebrações obedecerão todas as regras de segurança em saúde.

O limite de ocupação no interior da Matriz é de 180 pessoas por missa, mas todas as senhas já estão esgotadas.

Os fiéis poderão acompanhar as celebrações especiais pelas redes sociais, no Facebook e no You Tube (Paróquia de Nossa Senhora de Fátima de Adamantina).