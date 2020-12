Com drone, Polícia Ambiental flagra pastoreio de vacas no Parque Estadual do Rio do Peixe e aplica multa de R$ 42 mil

De acordo com a corporação, a equipe recebeu uma denúncia de pastoreio de animais bovinos na reserva e numa área de amortecimento do Parque Estadual do Rio do Peixe. Os policiais foram até um assentamento na área rural de Piquerobi, onde foi realizado sobrevoo com um drone, sendo avistadas seis vacas leiteiras pastoreando em um local considerado “área objeto de especial preservação” em estágio médio de regeneração, inserida na área de amortecimento do parque.