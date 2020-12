Messi passa marca de gols de Pelé por um mesmo clube em jogos oficiais

O Barcelona derrotou o Real Valladolid por 3 a 0 no Campeonato Espanhol, nesta terça-feira (22), e viu o craque argentino Lionel Messi marcar seu gol de número 644 pela equipe catalã, passando Pelé como o maior goleador de todos os tempos por uma única equipe considerando jogos oficiais.

Messi finalmente fez sua primeira assistência da temporada quando lançou o zagueiro Clement Lenglet, que subiu para colocar o Barça à frente do placar aos 21 minutos.

O argentino também teve participação no segundo gol do Barcelona, passando para o lateral-direito Sergino Dest, que subiu pela ponta direita e cruzou a bola para Martin Braithwaite, que deslizou para ampliar o placar aos 35 minutos.

Messi fechou uma brilhante participação coletiva e individual com um gol esplêndido na metade do segundo tempo, entrando na área para encontrar um passe do jovem Pedri, chutando no ângulo e superando a marca de Pelé pelo Santos em jogos oficiais.